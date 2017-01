Projekce hospodaření společnosti Unipetrol za 4Q 2016

25.01.2017 10:50

Rafinérsko-petrochemická společnost Unipetrol ve čtvrtek po 7:00 představí výsledky za 4Q 2016. Celkové tržby by dle odhadů měly vzrůst o 20 % na 27,4 mld. Kč. Projekce hospodaření společnosti Unipetrol (BAAUNIPE) za 4Q 2016 Konsensus 4Q 2016*4Q 2015 Tržby (mld. Kč) 27,44 22,96 EBITDA (mld. Kč) 3,69 0,71 EBIT (mld. Kč) 3,26 0,24 Čistý zisk (mld. Kč) 2,71 0,18 *Průměr odhadů čtyř analytiků oslovených agenturou Reuters Provozní ukazatele jako EBIT, by měly stoupnout několikanásobně na hodnoty přesahující 3 mld. Kč. Unipetrol na podzim obnovil provoz etylénové jednotky v severočeském Záluží po 10měsíční odstávce. Do loňského října byla odstavena také rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Firma obdržela rozsáhlé pojistné plnění, což se promítlo do ziskovosti. Tisková konference bude po zveřejnění výsledků (7:00) následovat v 11 hodin. Akcie BAAUNIPE se dnes pohybuje v souladu s pražským trhem +0,79 %. Zdroj: Reuters Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.