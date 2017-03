Projekce hospodaření tabákové společnosti Philip Morris za rok 2016

27.03.2017 15:36

Tabáková společnost v úterý ráno představí výsledky za rok 2016. Analytici očekávají růst tržeb o 3 %, čistý zisk by však měl stagnovat. Projekce výsledků společnosti Philip Morris (BAATABAK) za 2016 Konsensus 2016*2015 Výnosy (mld. Kč) 11,16 10,87 EBITDA (mld. Kč) 3,71 3,70 Provozní zisk (mld. Kč) 3,20 3,20 Čistý zisk (mld. Kč) 2,57 2,57 *Průměr odhadů pěti analytiků oslovených agenturou Reuters Analytici očekávají, že tržby společnosti vzrostly o 3 %, čistý zisk očekávají takřka beze změny. Spolu s výsledky společnost oznámí také dividendu. Ta by podle průměru odhadů analytiků měla vzrůst na 935 Kč z loňských 920 Kč. Nejpesimističtější odhad počítá s 908 Kč, nejoptimističtější s 960 Kč. Projekce hospodaření zveřejňujeme také na Twitteru @Fio_investice. Přidejte si ho mezi sledované a žádná novinka z kapitálových trhů vám neunikne. Philip Morris (BAATABAK) -0,8 % na 13380 CZK Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. CZK) 36,7 P/E 14,4 Vývoj za letošní rok (%) +2,2 Očekávané P/E 15,3 52týdenní minimum (CZK) 11910 Prům. cílová cena (CZK) 13103 52týdenní maximum (CZK) 13696 Dividendový výnos (%) 6,9 Zdroj: ReutersJan Tománek, Fio banka, a.s.