Projev J. Yellen podpořil v závěru seance finanční sektor

Index Dow Jones -0,11 % na 19804,72 b. Index S&P 500 +0,18 % na 2271,89 b. Index Nasdaq Composite +0,31 % na 5555,654 b.Americké akciové trhy v závěrečných hodinách dnešní obchodní seance nepatrně vylepšily celkovou bilanci, k čemuž jim výrazně pomohl především finananční sektor (+0,8 %). Po projevu guvernérky FEDu J. Yellen, v němž se mj. pochvalně vyjádřila ke stavu americké ekonomiky, vystřelily výnosy desetiletých státních dluhopisů o 4% na 2,42 %. Promptně reagoval rovněž americký dolar, jenž vůči euru posiluje o 0,64 %. Prostředí rostoucích výnosů na dluhopisech naopak nesvědčilo defenzivním telekomunikacím, které dnes ztratily 0,8 %. Index S&P 500 +0,18 % na 2271,89 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,8% Telekomunikace -0,8 % Základní materiály +0,6% Energie -0,3 % Průmysl +0,4% Zbytná spotřeba -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Fastenal (FAST) +5,8% Mallinckrodt (MNK) -6,2 % Mead Johnson Nutrition (MJN) +4,8% Target Corp (TGT) -5,9 % United Rentals (URI) +3,6% Northern Trust Corp (NTRS) -4,6 % Nucor Corp (NUE) +3,6% Hanesbrands (HBI) -3,6 % Broadcom (AVGO) +3,3% Under Armour (UA) -3,2 % Michal Křikava, Fio banka, a.s.