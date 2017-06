Provozní zisk EBITDA by tento rok mohl překročit 1 miliardu korun, říká ředitel Benziny Zouvala

19.06.2017 09:00

Společnost spadající pod petrochemickou skupinu Unipetrol podle Zouvaly také plánuje investovat 1 miliardu korun do modernizace svých čerpacích stanic do roku 2018. Letos by firma chtěla dosáhnout 20% podílu na českém trhu pohonných hmot.Ředitel společnosti Benzina Marek Zouvala včera informoval o tom, že provozní zisk EBITDA by tento rok mohl překročit částku jedné miliardy korun. Minulý rok firma vykázala 960 milionů korun. Zouvala také řekl, že letos by firma chtěla dosáhnout 20% podílu na trhu pohonných hmot. „Když k současnému stavu dopočítám čerpací stanice, které jsme dosud od OMV nepřevzali, tak poměrně upřímně a otevřeně mohu říct, že těch dvacet procent do konce roku dokonce přesáhneme,“ tvrdí Zouvala. Ředitel společnosti, která spadá pod petrochemický koncern Unipetrol také oznámil, že Benzina plánuje do roku 2018 investovat miliardu korun do modernizace svých čerpacích stanic. Konkurence v podobě společnosti MOL má v plánu investovat 2,5 miliardy korun, což Zouvala komentoval takto: „Pokud investuji do čerpacích stanic víc než můj konkurent, je to pro mě vždycky problém. Jestli udělám to samé za míň peněz, tak mám konkurenční výhodu, protože víc vydělám.“ Společnost Benzina na českém trhu provozuje nejvíce čerpacích stanic, v současné době konkrétně 385. Firma přebírá přes 60 čepracích stanic od rakouské OMV. Zdroj: ČTKFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.