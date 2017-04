Průmyslový konglomerát Honeywell v 1Q překonal očekávání analytiků a navýšil dolní mez výhledu

21.04.2017 17:36

Americká průmyslová skupina Honeywell International představila výsledky za 1Q 2017 a navýšila dolní mez celoročního výhledu. Výsledky společnosti Honeywell (HON) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,49 9,32 9,52 Čistý zisk (mld. USD) 1,32 -- 1,186 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,66 1,625 1,53 Finanční výsledky Tržby mírně poklesly kvůli loňským divesticím některých divizí a silnému dolaru, organické tržby vzrostly o 2 %. Robustní poptávka domácích a stavebních technologiích a růst v oblastech bezpečnosti a produktivity, podpořený nedávnou akvizicí společnosti Intelligrated, pomohla vyvážit pokračující slabost důležité letecké divize. Výhled Společnost navýšila dolní mez celoročního ziskového výhledu, za celý letošní rok tak očekává očištěný zisk v rozmezí 6,9 až 7,1 USD na akcii. Ve 2Q očekává tržby v rozmezí 9,7 až 9,9 mld. USD při konsensu 9,86 mld. USD. Zisk by měl ve 2Q dosáhnout v rozmezí 1,75 až 1,8 USD na akcii, analytici projektovali 1,75 USD. Honeywell International Inc (HON) +2,5 % na 126,89 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 96,5 P/E 17,8 Vývoj za letošní rok (%) +9,5 Očekávané P/E 18,0 52týdenní minimum (USD) 105,2 Prům. cílová cena (USD) 138,1 52týdenní maximum (USD) 128,3 Dividendový výnos (%) 2,0 Zdroj: Honeywell, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.