Průzkum agentury Reuters: OPEC v prosinci 2016 snížil produkci ropy díky výpadkům v Nigérii

05.01.2017 16:06

OPEC podle průzkumu agentury Reuters v prosinci 2016 snížil produkci ropy z rekordních maxim. Hlavním důvodem jsou výpadky v Nigérii, která má výjimku z omezení produkce ropy v rámci listopadové dohody. Saudská Arábie jako největší producent ropy v rámci OPEC rovněž přispěl ke snížení produkce. Na druhé straně druhý největší producent Irák export navýšil, zatímco Libye v souladu s očekáváním pokračuje v navyšování produkce (ta má výjimku jako Nigérie). OPEC podle průzkumu snížil produkci ropy z revidovaných 34,38 mb/d na 34,18 mb/d. Tento průzkum je založen na údajích z lodní přepravy, ropných analytiků a zdrojů z ropného průmyslu. Cena ropy se pohybuje poblíž 18měsíčních maxim, nicméně někteří analytici jsou skeptičtí ohledně budoucího růstu cen. Kupříkladu analytik banky SEB Bjarne Shieldrop zmínil, že produkce OPEC byla ve 4Q velmi vysoká a rostoucí produkce ropy v Libyi vytváří obavy, že dohoda o omezení produkce může být méně efektivní. OPEC se 30. ledna dohodl na omezení produkce na úroveň 32,5 mb/d, zatímco v prosinci produkce činila o 1,68 mb/d více. Dohoda by měla být účinná až od ledna, proto se trh zaměří až na lednovou produkci. Prozatím není jisté, do jaké míry OPEC bude dohodu plnit, na druhé straně podle vyjádření Saudské Arábie se již omezují dodávky ropy na leden a únor. Irácký ministr pro ropu dnes řekl, že země začala s implementací snížení produkce ropy. Cena ropy WTI dnes roste o 1 % na 53,8 dolaru za barel. Zdroj: ReutersVojtěch CinertFio banka, a.s.