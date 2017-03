PSA oznámila koupi evropské divize Opelu za 2,2 mld. EUR

06.03.2017 09:06

PSA koupila evropskou divizi GM a vytvoří tak druhou největší automobilku v Evropě.Francouzský automobilový koncern PSA oznámil uzavření obchodu s General Motors o koupi divize Opelu. General Motors ztrátovou divizi prodal za 2,2 mld. EUR. Uzavření obchodu vytvoří z výrobce Peugeotu a Citroënu automobilovou dvojku starého kontinentu. Spojení by mělo podle odhadů přinést do roku 2026 roční úspory ve výši 1,7 mld. EUR. Opel by měl do roku 2020 tvořit ziskovou marži ve výši 2 %, poté až do roku 2026 by se mělo jednat o 6 %. Šéf PSA Carlos Tavarez oznámil, že spojení by mělo zajistit výrobu zhruba 5 milionů automobilů ročně. Dohoda zahrnuje značky Opel a Vauxhall, šest montážních a pět výrobních závodů, jedno inženýrské centrum a zhruba 40000 zaměstnanců. General Motors si ponechá inženýrské centrum v Turíně. Obchod mezi PSA a evropskou divizí GM vytvoří v Evropě druhou největší automobilku se 16 % podílem na trhu. Větší má už jen Volkswagen. Ještě před třemi lety přitom PSA musel zachraňovat francouzský stát společně s čínskou automobilkou Dongfeng Motor. Opel se nacházel v potížích již od dob finanční krize. General Motors se nepovedlo ho restruktualizovat podle svých představ. V minulém roce se společnost ocitla ve ztrátě 257 milionů EUR. Zdroj: The Financial Times, ČTKFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.