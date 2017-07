Puma opět zlepšila výhled pro fiskální rok, akcie rostou o více než 6 %

17.07.2017 16:16

Celoroční EBIT firma nově očekává mezi 205 až 215 miliony eur, předchozí rozmezí bylo 185 až 200 milionů eur. Tržby by měly vzrůst o 12 až 14 %.Oděvní společnost Puma podruhé během pouhých tří měsíců zvýšila celoroční výhled. Společnost, jejíž majoritu drží skupina Kering, zvýšila výhled pro fiskální rok již v dubnu při reportu výsledků za první kvartál. O tři měsíce později opět zlepšuje výhled týden před oficiálním reportem výsledků za druhý kvartál. Puma oznámila, že za druhé čtvrtletí dle předběžných výsledků dosáhnou konsolidované tržby meziročního růstu o 17,2 %. Pokud se vezme v úvahu také vliv měnového kurzu, je meziroční nárůst o něco menší, konkrétně 16,3 %. Zisk EBIT za druhý kvartál oděvní společnost reportovala ve výši 43,4 milionů dolarů. Celoroční EBIT firma nově očekává mezi 205 až 215 miliony eur, předchozí rozmezí bylo 185 až 200 milionů eur. Tržby by měly vzrůst o 12 až 14 %. V předchozí projekci firma očekávala „nižší dvojciferný růst.“ Oficiální report výsledků za druhý kvartál firmu čeká příští středu 26. července. Akcie společnosti po zprávě rostou o 6,2 %. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.