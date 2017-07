PX mírně v plusu, Erste na nových maximech

27.07.2017 16:56

Po otevření v mírném záporu se index PX velmi rychle dostal do kladných čísel, ve kterých vydržel až do samotného konce obchodního dne. Závěrečná hodnota indexu 1014,89 bodů znamená růst o 0,3%. Tahounem indexu nadále zůstávají akcie Erste Group, které posílily o 0,94% a kurz se dostal na dohled hranice 930 Kč. Optimismus před výsledky, které firma bude reportovat v závěru příštího týdne, u titulu nadále zůstává a kurz je na nejvyšší letošní hodnotě. Vývoj šel dnes i proti sektoru, když v Evropě banky mírně ztrácely. Pod tlakem byla po výsledcích především Deutsche Bank (-6%). Podporou pro vývoj Erste byla dnes informace o vylepšeném ratingu ze strany Moody´s. Komerční banka částečně korigovala včerejší pokles a přidala 0,59%. Moneta (-0,37%) mírně oslabila, ale hranici 80 Kč udržet dokázala. O deset haléřů pod psychologickou a opakovaně testující hranicí 400 Kč zavíral ČEZ (+0,33%). Před zítřejším reportem výsledků se dařilo akciím O2, které si připsaly 1,1%. Investoři měli k dispozici dnes dvě nová doporučení z dílny domácích brokerů. Komerční banka vylepšila pohled na mediální CME, když ji nově cíluje na 5 USD místo původních 4,2 USD. Společnost Wood&Co snížila doporučení na Unipetrol na „držet“, cílová cena byla navýšena na 319 Kč. Titul zavíral s mírnou ztrátou pod hranicí 300 Kč, o půl procenta níže končily rovněž akcie mediální CME.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.