Qatar Airways se zajímají o koupi 10% podílu v American Airlines

22.06.2017 16:06

American Airlines o zájmu Qatar Airways informovala dnes. Reuters zmiňuje nákup podílu za zhruba 800 milionů dolarů.Katarské aerolinky Qatar Airways chtějí převzít 10% podíl v největší americké letecké přepravní společnosti American Airlines. Agentura Reuters hovoří o částce za zhruba 800 milionů dolarů. Otázkou však je reakce regulatorních orgánů, které by musely transakci schválit. Akcie American Airlines dnes po otevření rostou o 3,4 %. American Airlines Group Inc (AAL) +3,4 % na 50,1 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 24,7 P/E 9,9 Vývoj za letošní rok (%) +7,4 Očekávané P/E 10,3 52týdenní minimum (USD) 24,9 Prům. cílová cena (USD) 55,1 52týdenní maximum (USD) 52,0 Dividendový výnos (%) 0,8 Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.