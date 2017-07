Qualcomm zaznamenal propad tržeb, spor s Applem trvá

20.07.2017 14:46

Výrobce polovodičových součástek Qualcomm zaznamenal ve třetím čtvrtletí pokles tržeb o více než 10 %. Naplno se tak ukázal výpadek plateb od společnosti Apple se kterou je QCOM ve sporu. Výsledky společnosti QUALCOMM Inc (QCOM) za 3Q FY 2017 3Q FY 2017Konsensus 3Q FY20173Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 5,3 5,26 6,044 Čistý zisk (mld. USD) 0,9 -- 1,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,83 0,81 1,16 Celkové tržby společnosti v posledním období meziročně klesly o 12 %. K výsledku značně přispěly výnosy z licencí, které v letošním roce mohou poklesnout až o polovinu. Důvodem je výpadek poplatků jednoho z největších licenčních zákazníků, společnosti Apple. Apple v lednu nařkl Qualcomm ze zneužívání monopolního postavení a žádá 1 mld. dolarů formou slev z placených licenčních poplatků. Ty se účtují za každý vyrobený přístroj, který obsahuje patenty QCOMu a platí je kontraktoři (Foxconn aj.). Společnost však čelí podobným žalobám ve více zemích světa a vícero subjekty. Qualcomm se zabývá jak licencováním, tak výrobou čipů. První zmiňovaná činnost je však stěžejním prvkem v rámci zisků (marže 73 %, 60 % EBT společnosti) a rapidní pokles tržeb bude mít pro společnost vážné následky i přes rostoucí poptávku po fyzických výrobcích. Podobné externí vlivy je obtížné předem predikovat, proto se výsledek za 3Q liší od odhadů. Management společnosti očekává v následujícím čtvrtletí EPS 0,75 – 0,85 USD/akcie a tržby mezi 5,4 a 6,2 mld. USD. Kompletní zpráva zde. Akcie v předobchodní fázi oslabuje o 2,25 %. QUALCOMM Inc (QCOM) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 83,8 P/E 14,3 Vývoj za letošní rok (%) -12,9 Očekávané P/E 13,5 52týdenní minimum (USD) 51,1 Prům. cílová cena (USD) 61,7 52týdenní maximum (USD) 71,6 Dividendový výnos (%) 3,8 Filip TvrdekFio banka, a.s.