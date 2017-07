Radenska oznámila nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola

10.07.2017 14:26

Kofola to dnes zveřejnila na svých webových stránkách.Dceřinná společnost Kofoly Radenska dnes oznámila nabídku na odkup 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 korun za akcii. Nabídku je možné přijmout v období od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2017. Do pěti pracovních dní po skončení období pro přijetí nabídky Česká spořitelna, která společnost Radenska při přijímání oznámení a vypořádání odkupu akcií zastupuje, zveřejní na internetové stránce www.csas.cz oznámení o výsledcích nabídky. Odkup akcií bude vypořádán 25. pracovní den po dni zveřejnění oznámení o výsledcích. Pokud počet akcií nabízených k odkupu překročí 5 % akcií společnosti, budou zájemci o odkup uspokojeni poměrně. Většinový akcionář společnosti Kofola AETOS a.s. se nabídky neúčastní. O chystaném odkupu jsme již v červnu zde. Podrobné info o odkupu akcií je k dispozici na stránkách Kofoly zde. Akcie Kofoly se dnes na pražské burze obchodují za 425 korun na akcii. Zdroj: KofolaFrantišek MašekFio banka, a.s.