Rakouský guvernér a člen Rady guvernérů ECB naznačil, že růst úrokových sazeb může být na cestě

17.03.2017 13:11

Ewald Nowotny hovořil také o možném rozdílu v utahování měnové politiky ECB a přístupu FEDu.Člen Rady guvernérů ECB a rakouský guvernér tamní centrální banky Oesterreichische Nationalbank Ewald Nowotny se ve včerejším prohlášení zmínil o možném dalším směřování měnové politiky ECB. Nowotny překvapil slovy o tom, že banka může podle něho zvyšovat svoji depozitní facilitu předtím, než by došlo ke zvýšení hlavní krátkodobé úrokové sazby, tedy sazby hlavních refinančních operací (MRO). Řakouský guvernér to řekl ve včerejším rozhovoru pro přední německý deník Handelsblatt. Nowotny se také zmínil o tom, že proces zpřísňování měnové politiky nemusí být totožný s průběhem v USA, kdy nejdříve došlo k ukončení tamního kvantitativního uvolňování a až poté ke zvyšování úrokových sazeb. Euro dnes proti dolaru oslabuje o 0,33 % na 1,0729 EUR/USD. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.