Ranní přehled: 23/03/17: VIG, Pegas, ČEZ, O2 CR, Qiwi

23.03.2017 09:05

PX: 979 bodů (-0,4 % d/d); objem: 638 mil. Kč Komentář k trhu Pražská burza uzavřela středeční seanci se ztrátou 0,39 %. V úvodu obchodování si však vedla mnohem hůře, když reagovala na úterní propad amerických trhů. Nejslabším sektorem se globálně staly banky. Pokles výnosů a zvýšená pravděpodobnost pomalejšího zvýšení úrokových sazeb vedla k vybírání zisků na tomto sektoru. Situace se začala lepšit odpoledne, kdy americké futures indikovaly zastavení prudkých výprodejů. Erste Group se tak například vymanila ze ztráty 2 % a uzavřela na 809 Kč, silnější o 0,01 %. Moneta, jež během dne zavítala pod hladinu 85 Kč, se dokázala vrátit a skončila na 85,5 Kč se ztrátou 0,23 %. Pouze Komerční banka uzavřela blízko svých minim na 957,5 Kč, slabší o 1,88 %. ČEZ posílil o 0,4 % na 439,8 Kč. VIG: Pozitivní (Analytik: Milan Lávička) Pojišťovna VIG reportovala za minulý rok zisk před zdaněním ve výši 407 mil. EUR, mírně nad výhledem managementu (do 400 mil. EUR) i nad naší projekcí (392 mil. EUR). Hrubé předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 0,3 %, bez jednorázového životního pojištění by pak byl růst +4,4 % r/r. Stejně jako v roce 2015 ani v minulém roce nebyly výsledky zatíženy žádnou významnější hromadnou pojistnou událostí. Výnosy z investic propadly o 8 % r/r, což je lepší výsledek oproti našim odhadům. Ve 4Q pojišťovna zaúčtovala mimořádný zisk 40 mil. EUR z již odepsaných dluhopisů společnosti HETA (dříve Hypo Alpe Adria). Management navrhne podle očekávání vyplatit dividendu ve výši 0,8 EUR na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos). Ohledně výhledu pak společnost plánuje zvýšit hrubé předepsané pojistné na 9,5 mld. EUR a zisk před zdaněním v rozmezí 450 – 470 mil. EUR do roku 2019. Celkově hodnotíme zveřejněné informace pozitivně. Čísla za minulý rok a dividenda jsou bez výraznějších překvapení. Výhled je pak podle nás velmi konzervativní na úrovni předepsaného pojistného a pro společnost nebude těžké ho překonat, očekávaný růst zisku před zdaněním pak naznačuje možnou rychlou stabilizaci propadu výnosů z investic. Akcie by na výsledky mohly dnes reagovat pozitivně a částečně zkorigovat téměř 6% propad z posledních dní. Ve střednědobém horizontu si však myslíme, že je prostor pro výraznější posun výše prozatím vyčerpán a další impulz přijde zřejmě až s utahováním dosavadní extrémně uvolněné měnové politiky ECB, respektive s tím spojeným dopadem na výnosy dluhopisů. v mil. EUR 2016 2015* r/r Oček. J&T Hrubé předepsané pojistné 9 051 9 020 0,3% 9 112 Čisté získané pojistné 8 191 8 181 0,1% 8 223 Výnosy z investic 959 1 040 -7,8% 933 Ostatní příjmy 150 150 0,2% 161 Náklady na pojistná plnění -6 753 -6 749 0,1% -6 783 Provozní náklady -1 908 -1 848 3,3 -1 883 Ostatní náklady -233 -637 -63,5 -259 Zisk před zdaněním 407 138 195% 392 Čistý zisk bez minorit 288 70 311% 284 Zdroj: J&T Banka, VIG Pegas: Pozitivní (Analytik: Bohumil Trampota) Pegas Nonwovens oznámil lepší výsledky za 4Q16, než se čekalo. Tržby poklesly meziročně o 18,4 % na 48,6 mil. EUR. Důvodem je pokles cen polymerů. EBITDA dosáhla 12,6 mil. EUR (-13,7 % r/r) a překonala tržní odhady o 8,5 %. Ve finanční části zaúčtoval Pegas náklad 1,4 mil. EUR (+2,0 mil. EUR). Pozitivní bylo posilování USD proti EUR, ale tento efekt byl zcela eliminován devalvací egyptské libry. Č. zisk je 1,8 mil. EUR (-77,7 % r/r). Rozdíl je dán kurzovými položkami. Celkový zisk EBITDA za celý minulý rok je 46,7 mil. EUR (5,3 % r/r). To je v souladu s cílem společnosti. Pokud tento výsledek očistíme o vliv přecenění akciového opčního programu, je EBITDA 48,0 mil. EUR, což je nejlepší výsledek v historii. Projekce vedení Pegasu pro tento (2017) rok jsou na zisk EBITDA v intervalu 43-50 mil. EUR. To je ve shodě s konsensem (48,25 mil. EUR) i naším očekáváním (46,9 mil. EUR). Dividendu ze zisku minulého roku navrhuje vedení ve výši 1,3 EUR/akcie. To je podle očekávání a to odpovídá hrubému výnosu 4,3 %. Report Pegasu je pro nás pozitivní. EBITDA překonala odhady a cíle a dividenda je podle očekávání. tis. EUR 4Q16 4Q15 r/r kons. rozdíl J&T rozdíl Tržby 48 582 59 559 -18,4% 52 070 -6,7% 52 056 -6,7% EBITDA 12 578 14 577 -13,7% 11 590 8,5% 11 316 11,1% marže 25,9% 24,5% 1,4% 22,3% 3,6% 21,7% 4,2% EBIT 8 522 10 473 -18,6% 7 710 10,5% 7 278 17,1% marže 17,5% 17,6% 0,0% 14,8% 2,7% 14,0% 3,6% Čistý zisk 1 820 8 145 -77,7% 8 020 -77,3% 8 237 -77,9% Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka ČEZ: Pozitivní (Analytik: Bohumil Trampota) Bulharsko může vykoupit podíly ČEZu v distribučních společnostech, pokud socialisté získají majoritu ve volbách, uvedla šéfka socialistů Kornelia Ninova. Z našeho pohledu jsou bulharská aktiva ČEZu na prodej a společnosti již testuje zájem investorů o tyto operace. Za minulý rok tvořila EBITDA bulharských distribučních společností 2,2 % celkové EBITDA. Pokud by ČEZ bulharské operace prodal, předpokládáme, že by to investoři hodnotili pozitivně. Připomínáme také, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž. O2 CR: Neutrální (Analytik: Milan Vaníček) O2 Slovakia vyplatí mateřské společnosti O2 CR na dividendách za rok 2016 částku 40,7 mil. EUR (1,1 mld. Kč). Tato částka odpovídá naší projekci 1,123 mld. Kč a pro trh by neměla být překvapivá. O2 CR: Neutrální/negativní (Analytik: Milan Vaníček) Dnešní Právo uvádí, že zrychlené přijetí zákona o elektronické komunikaci podporuje i minstr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Součástí zákona je mimo jiné i možnost udělení pokuty ze strany ČTÚ až do výše 10% z tržeb. Současná maximální pokuta od ČTÚ je 20 mil. Kč. Zrychlené zvýšení pravomocí ČTÚ hodnotíme jako mírně nepříznivé pro telekomunikační sektor i přes to, že se o to šéf ČSSD snaží již několik měsíců v rámci předvolebního boje. Komentář k americkému trhu Akcie na Wall Street se dokázaly mírně vzpamatovat z největšího propadu od října. Indexy si však připsaly bez výraznější zprávy jen mírné zisky, blue chips pak uzavřely den v červené nule. Investoři tak vyčkávají na dnešní hlasování o zdravotnické reformě v Kongresu. Poptávka po bezpečí pokračovala na dluhopisech, zlatu (+0,3 %; 1 248 USD) i japonském jenu. Hlavní index S&P 500 nakonec přidal necelých 5 bodů (+0,19 %; 2 348,45 b.). Mezi sektory se dařilo technologiím (+0,8 %), na opačné straně se pohybovaly telekomunikace (-1 %). Ropa (WTI -0,2 %; 48,15 USD) po předchozích propadech reagovala poměrně vlažně na další týdenní nárůst zásob na rekordní úrovně.