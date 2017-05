Ratingová agentura Moody’s koupí informační společnost Bureau van Dijk za 3 miliardy dolarů

15.05.2017 16:16

Ze strany slavné ratingové agentury se jedná o krok směrem k diverzifikaci svého podnikání, jelikož Bureau van Dijk má zhruba 70 % svých klientů mimo finanční sektor. Obchod by měl být uzavřen během třetího kvartálu tohoto roku.Známá americká ratingová agentura Moody’s oznámila, že koupí holandskou společnost Bureau van Dijk. Jedná se o největší akvizici v historii Moody’s. Částka je podle dostupných informací vyšší než 3 miliardy dolarů. Ratingová agentura koupí informační společnost od švédské private equity společnosti EQT. Ze strany slavné ratingové agentury se jedná o krok směrem k diverzifikaci svého podnikání, jelikož Bureau van Dijk má zhruba 70 % svých klientů mimo finanční sektor. Obchod by měl být uzavřen během třetího kvartálu tohoto roku. Bureau van Dijk od svého založení v roce 1991 vybudovala jednu z největších světových obchodních databází, která vytváří a aktualizuje firemní datové soubory více než 220 milionů soukromých společností. Loňské výnosy holandské frimy dosáhly částky 281 milionů dolarů. Moody's dnes na NYSE roste. Moody's Corp (MCO) +1,2 % na 116,2 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 22,2 P/E 20,1 Vývoj za letošní rok (%) +23,3 Očekávané P/E 21,9 52týdenní minimum (USD) 87,3 Prům. cílová cena (USD) 121,7 52týdenní maximum (USD) 120,0 Dividendový výnos (%) 1,3 Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.