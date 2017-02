Řecko poslalo dvoumiliardovou splátku věřitelům jako znak kredibility

20.02.2017 15:21

Řekové na důkaz zlepšující se situace v zemi splatili částku ve výši dvou miliard euro. Dnes se v Bruselu sejdou ministři financí eurozóny.Řecko dnes oznámilo platbu ve výši dvou miliard euro, která má ukazovat na zlepšující se stav tamní ekonomiky. Splátka podle K. Reglinga z ESM dává znamení, že jihoevropský stát zůstává schopným partnerem v dalších jednáních s věřiteli. Splátka přišla ve chvíli, kdy se spekuluje o tom, že řekové by mohli mít další problémy s likviditou. Dnes se v Bruselu sejdou ministři financí eurozóny k diskuzi ohledně pokroku země. Neočekává se však, že by došlo k uvolnění dalšího balíčku likvidity. Diskuze mezi Evropskou Unií a Mezinárodním měnovým fondem, která se v posledních dnech točila kolem tématu restrukturalizace řeckého dluhu, se tak minimálně na měsíc odkládá. Dnešní dvoumiliardová splátka je součástí finančních prostředků, které byly Řecku poskytnuty na rekapitalizaci řeckého bankovního sektoru v roce 2015. Zdroj: The Financial Times František Mašek, Fio banka, a.s.