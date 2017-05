Restaurační Yum! Brands reportovala pozitivní výsledky, tahounem Taco Bell

03.05.2017 14:16

Společnost Yum! Brands prezentovala výsledky za první čtvrtletí nad očekávání, dařilo se zejména řetězci Taco Bell. Výsledky společnosti Yum! Brands Inc (YUM) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,42 1,38 2,62 Čistý zisk (mld. USD) 0,24 0,21 0,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,65 0,59 0,96 (meziroční rozdíl je způsoben vyčleněním čínského byznysu pod samostatnou společnost Yum China Holdings - ticker YUMC) Společnost Yum! Brands zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2017 solidní výkonnost. Růst byl tažen řetězcem Taco Bell inspirovaným mexickou kuchyní - nárůst porovnatelných tržeb o 8 %. Značce KFC se dařilo pouze mírně a naopak Pizza Hut tvořil nejslabší článek, ztrácel i kvůli konkurenčnímu tlaku řetězce Domino's Pizza. Porovnatelné tržby mírně klesly, dopadly však lépe, než očekával trh. Na fastfoody je v posledních letech vyvíjen značný tlak. Návštěvnost restauraci klesá, konkurence sílí a do karet jim nehraje ani poslední trend zdravé výživy a životního stylu. Situace se nyní alespoň částečně začíná obracet k lepšímu. Konkurent McDonald's představil pozitivní výsledky již minulý týden zde. Akcie YUM v premarketu posiluje o 1,7 %. Yum! Brands Inc (YUM) na 66,34 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 23,4 P/E 20,0 Vývoj za letošní rok (%) +4,8 Očekávané P/E 24,2 52týdenní minimum (USD) 56,3 Prům. cílová cena (USD) 69,5 52týdenní maximum (USD) 69,0 Dividendový výnos (%) 2,4 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.