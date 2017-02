Retailer Macy's ve 4Q FY 2016 ziskovostí překonal odhady

21.02.2017 16:36

Řetězec department storů Macy's ve 4Q FY 2016 snižoval náklady. Výsledky společnosti Macy's Inc (M) za 4Q FY 2016 4Q FY 2016Konsensus 4Q FY 20164Q FY 2015 Tržby (mld. USD) 8,515 8,619 8,869 Čistý zisk (mld. USD) 0,475 -- 0,544 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,02 1,958 2,1 Očistěný zisk na akcii byl v závěru fiskálního roku 2016 nad očekávání, obrat zklamal, porovnatelné tržby klesly o 2,1 % - méně než očekával trh (-2,2 %). Společnost se v posledních letech potýká s poklesem tržeb, výsledek tedy lze považovat za uklidňující. Společnost uzavírá prodejny a razantně snižuje náklady, propustí přes 10 000 lidí a prodává reality. Na Macy's je v poslední době vyvíjen značný tlak a údajně je v rané fázi vyjednávání a převzetí konkurentem Hudson’s Bay. CEO společnosti Terry Lundgren v tiskovém vyjádření sdělil, že výsledky nedopadly dle očekávání, avšak snaha a procesy které se v posledních letech daří nastartovat, začínají "nést ovoce". V letošním roce společnost očekává pokles tržeb o 2 - 3 %. Akcie M dnes na NYSE roste o 3 %. Oficiální zpráva zde. Macy's Inc (M) +1,8 % na 32,88 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 10,0 P/E 10,5 Vývoj za letošní rok (%) -8,2 Očekávané P/E 10,2 52týdenní minimum (USD) 28,6 Prům. cílová cena (USD) 35,0 52týdenní maximum (USD) 45,5 Dividendový výnos (%) 4,5 Filip TvrdekFio banka, a.s.