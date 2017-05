Řetězec rychlého občerstvení Jack in the Box ve 2Q překonal očekávání

17.05.2017 14:16

Společnost Jack in the Box, která stojí za stejnojmenným řetězcem rychlého občerstvení a za řetězcem mexické kuchyně Qdoba, představila výsledky za 2Q fiskálního roku 2107. Výsledky společnosti Jack in the Box (JACK) za 2Q 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mil. USD) 369,39 369,5 361,15 Čistý zisk (mil. USD) 33,09 -- 28,68 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,98 0,91 0,85 Finanční výsledky Porovnatelné tržby značky Jack in the Box klesly o 0,8 %, analytici oslovení agenturou Consensus Metrix očekávali 0,9 %. Značka Qdoba zaznamenala 3,2% pokles porovnatelných tržeb při očekávání -2,0 %. Očištěný zisk na akcii překonal očekávání všech analytiků. Slabý začátek čtvrtletí společnost připisuje zpožděným vratkám daní a rekordním dešťům v Kalifornii. Zatímco růst tržeb značky Jack in the Box se poté dostal do kladných čísel, značka Qdoba v únoru a březnu pokles prohloubila. Za povzbuzující společnost považuje zlepšení tržeb značky v probíhajícím čtvrtletí. „Ačkoliv náš očištěný zisk na akcii meziročně vzrostl o 15 % především díky nižším administrativním nákladům, naše hospodaření ve druhém čtvrtletí bylo pod naším očekáváním,“ uvedl výkonný ředitel Lenny Comma. Společnost uvedla, že jí i nadále bude radit investiční banka Morgan Stanley ohledně značky Qdoba. Výhled Společnost očekává, že za celý fiskální rok 2017 dosáhne očištěného zisku na akcii v rozmezí 4,1 až 4,3 USD, analytici projektovali 4,35 USD. Akcie (JACK) v předobchodní fázi posilují o 9,9 % na 111,99 USD. Akcie Jack in the Box (JACK) včera uzavřely na 101,89 USD. Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 3,2 P/E 22,5 Vývoj za letošní rok (%) -8,7 Očekávané P/E 23,6 52týdenní minimum (USD) 73,4 Prům. cílová cena (USD) 114,8 52týdenní maximum (USD) 113,3 Dividendový výnos (%) 1,4 Zdroj: Jack in the Box, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.