Řetězec supermarketů Kroger oznámil slabší výhled, akcie v pre-marketu klesají

15.06.2017 15:50

Slabší výhled reaguje na nepříznivý cenový vývoj na trhu. Výsledky společnosti Kroger Co/The (KR) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 36,28 35,64 34,6 Čistý zisk (mil. USD) 303 -- 680 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,58 0,575 0,70 Firma výrazně snížila výhled Americký řetězec supermarketů Kroger oznámil snížení výhledu pro tento rok. Firma snížila očekávaný očištěný zisk na akcii z předchozích hodnot v rozmezí 2,21 až 2,25 dolarů na akcii na současných 2,00 až 2,05 dolarů na akcii. Na neočištěné bázi společnost očekává zisk na akcii mezi 1,74 až 1,79 dolarů na akcii. Výsledky v souladu s konsensem Firma taktéž oznámila mírný pokles porovnatelných tržeb o 0,2 %. Ty tak klesají již druhý kvartál v řadě, když v meziročním srovnání poklesly v předchozím kvartále o 0,7 %. Celkové tržby společnosti za první kvartál dosáhly výše 36,28 miliardy dolarů, což je mírně nad odhady analytiků oslovených agenturou Bloomberg, kteří v konsensu očekávali 35,64 miliardy dolarů. Očištěný zisk na akcii firma vykázala ve výši 0,58 dolarů, což je v souladu s konsensem trhu. Deflační vývoj na trhu potravin Slabší výhled potravinového řetězce přichází souvisí s deflačním vývojem na trhu s potravinami. Ceny domácích potravin ve Spojených státech klesají podle dat ministerstva práce již 18 měsíců v řadě. Akcie společnosti Kroger v pre-marketu klesaly o 13,64 %. V roce 2017 akcie společnosti odepsaly do středeční seance přes 12 %. Kroger Co/The (KR) včera uzavřel na 30,28 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 28,0 P/E 17,3 Vývoj za letošní rok (%) -12,3 Očekávané P/E 13,7 52týdenní minimum (USD) 28,3 Prům. cílová cena (USD) 34,1 52týdenní maximum (USD) 38,0 Dividendový výnos (%) 1,8 Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.