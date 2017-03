Ropný gigant Exxon Mobil koupil za 2,8 mld. USD 25 % podíl v plynovém poli u Mosambiku

10.03.2017 13:30

Americký ropný gigant Exxon Mobil odkoupil za 2,8 mld. USD 25 % podíl od italské energetické společnosti Eni SpA týkající se pole s plynem na mořském dně u Mosambiku. Italská firma již delší dobu hledala obchodního partnera, který by Eni dokázal pomoci dostat plyn z pole na trhy. Eni v této chvíli nepřímo vlastní v jednom z největších nalezišť zemního plynu v posledních letech Area 4 50% díky podílu ve společnosti Eni East Africa, kde vlastní 71,4 %. Na základě dohody bude Eni mít v Eni East Africa stejný podíl jako Exxon Mobil, tedy 35,7 %. Podle Reuters by akvizice mohla být pro společnosti značně výnosná, zejména díky růstovým trhům na Blízkém východě a v Asii. Celá zpráva společnosti Exxon Mobil o spolupráci je zde. Akcie společnosti Exxon Mobil včera uzavřely na 81,67 USD. Eni SpA na NYSE zakončila včerejší obchodní den na 31,22 USD. Exxon Mobil Corp (XOM) na 81,67 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 338,6 P/E 34,6 Vývoj za letošní rok (%) -9,5 Očekávané P/E 20,1 52týdenní minimum (USD) 80,3 Prům. cílová cena (USD) 89,3 52týdenní maximum (USD) 95,6 Dividendový výnos (%) 3,7 Zdroj: ExxonMobil, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.