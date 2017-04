Ropný gigant Exxon v 1Q oznámil výrazný nárůst tržeb i zisku, pomohl zejména růst cen ropy a plynu

28.04.2017 17:31

Zisk na akcii se meziročně více než zdvojnásobil. Tržby však i přes výrazný nárůst zaostaly za konsensem analytiků. Výsledky společnosti Exxon Mobil Corp (XOM) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 63,3 64,7 48,7 Čistý zisk (mld. USD) 4 -- 1,8 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,95 0,86 0,43 Za kladnými výsledky ropného giganta stojí zejména oživení cen ropy a plynu. Exxon reportoval v prvním čtvrtletí více než dvojnásobný zisk na akcii ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2016. Firma tak výrazně překonala odhady analytiků. I přesto, že tržby zůstaly pod odhady analytiků, meziročně zaznamenaly růst o 35 %. Nový CEO společnosti Darren Woods, který na startu roku vystřídal Rex Tillersona, poznamenal, že výsledky jsou důsledkem rostoucích cen klíčových komodit a také pokračující snahy Exxonu o kontrolu nákladů spojenou s provozní efektivností společnosti. Pozitivní výsledky tahaly nahoru zejména čísla reportovaná mimo Spojené státy, kde zisk vzrostl z 0,8 miliardy dolarů v roce 2016 na 2,3 miliardy dolaru tento rok. Čísla z USA skončila opět ve ztrátě, celkově ve výši 832 milionů dolarů. Objem produkce ropy poklesl v prvním čtvrtletí o 4 % na 4,2 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Většina poklesu byla zaznemanána v Kanadě a Nigérii. Podrobnější výsledky největšího veřejně obchodovatelného producenta ropy na světě jsou k dispozici zde. Akcie Exxonu dnes na newyorské burze rostou o 1 %. Exxon Mobil Corp (XOM) +1 % na 82,055 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 347,9 P/E 28,5 Vývoj za letošní rok (%) -9,1 Očekávané P/E 20,8 52týdenní minimum (USD) 80,3 Prům. cílová cena (USD) 89,0 52týdenní maximum (USD) 95,6 Dividendový výnos (%) 3,7 Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.