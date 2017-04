Rusnok nevyloučil růst sazeb v květnu, na odhady je však podle něho stále brzy

06.04.2017 15:00

Podle Jiřího Rusnoka je stále brzy na to, aby bankovní rada viděla vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb již v květnu, vyloučit to však nemůže.Podle Jiřího Rusnoka je stále brzy na to, aby bankovní rada viděla vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb již v květnu, vyloučit to však nemůže. Guvernér také prohlásil, že rozkolísanost koruny na začátku může být značná a je třeba být trpělivý. Podle Rusnoka by se nemělo podléhat tomu, co se děje na začátku, bankovní rada je podle guvernéra klidná. Současně guvernér tvrdí, že hranice "bolesti" pohybu koruny jsou dostatečně rozevřené. Bankovní rada neočekává, že by se na tyto hodnoty v řádu dní krouna dostala. Tisková konference Jiřího Rusnoka právě skončila. Zdroj: Reuters František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.