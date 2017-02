RWE navrhuje pozastavit výplatu dividendy u kmenových akcií

22.02.2017 11:56

Německá společnost navrhuje pozastavit výplatu dividendy a počítá se ztrátou způsobenou zejména v důsledku nové regulace o likvidaci jaderného odpadu.Německá utilita RWE oznámila, že navrhuje pozastavit výplatu dividendy za rok 2016. Spolu s tím také společnost tvrdí, že výsledek hospodaření by se mohl dostat do ztráty 4,3 mld. EUR v reakci na vypořádání se s novými pravidly o likvidaci jaderného odpadu. Problémem pro společnost je také pokračující propad velkoobchodních cen elektřiny. Společnost sice uvedla, že dosáhla cílů pro rok 2016, výrazně snížila svůj čistý dluh a provozní zisk měla v pozitivních číslech. Ve zprávě však dodává, že v roce 2016 by zisk RWE měl být výrazně ovlivněn o částku 4,3 mld. EUR, navrhuje pozastavení dividendy u kmenových akcií, přičemž dividendu prioritních akcií navrhuje na 0,13 EUR na akcii. Na rok 2017 RWE rovněž navrhla dividendu ve výši 0,50 EUR na akcii. RWE musí vynaložit velké finanční prostředky na splnění regulace z konce roku 2016 o nakládání s jaderným odpadem. Ta upravuje pro utility podmínky nakládání s jaderným odpadem a zavazuje je k platbě rizikové prémie do státního fondu. Mimo to společnost bojuje s poklesem velkoobchodních cen elektřiny a nárůstem alternativních zdrojů energie, podporovaných Angelou Merkelovou. RWE AG (RWE) -0,6 % na 13,415 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 8,1 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +13,5 Očekávané P/E 12,9 52týdenní minimum (EUR) 10,0 Prům. cílová cena (EUR) 14,2 52týdenní maximum (EUR) 16,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.