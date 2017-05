RWE reportoval výsledky za 1Q, Ebitda i tržby v souladu s očekáváním. Firma potvrdila výhled.

15.05.2017 11:41

Upravený čistý zisk naopak zaostal za konsensem trhu. Firma potvrdila, že plánuje obnovit dividendu. Výsledky společnosti RWE AG (RWE) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 13,3 13,3 13,66 Upravený čistý zisk (mld. USD) 689 -- 838 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,12 1,20 1,36 RWE reportoval výsledky za první kvartál tohoto roku. Na klíčových ukazatelích Ebitda a tržbách firma naplnila očekávání analytiků, naopak upravený čistý zisk zaostal za odhady trhu, když meziročně poklesl o 18 %. Neupravený čistý zisk vzrostl meziročně o 10 % na hodnotu 946 milionů euro. K růstu neupraveného čistého zisku pomohly zejména dobré výsledky dceřiné společnosti Innogy. Ebitda taktéž meziročně klesala, konkrétně o 6,5 %, avšak hodnotou 2,13 miliard euro naplnila očekávání analytiků ve výši 2,1 miliardy euro. Za meziročním poklesem stojí nižší tržby z výroby elektrické energie. Tržby za první kvartál byly v souladu s odhady analytiků ve výši 13,3 miliardy euro. Společnost potvrdila výhled pro fiskální rok, když očekává upravený čistý zisk v rozmezí 1 až 1,3 miliardy euro. Očištěný Ebitda by se posléze měl pohybovat v rozmezí 5,4 až 5,7 miliardy euro. Firma také potvrdila, že pro rok 2017 plánuje obnovit výplatu dividendy, konkrétně ve výši 0,50 euro za akcii. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Akcie RWE dnes po reportu na frankfurtské burze rostou, RWE AG (RWE) +2,6 % na 16 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 9,7 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +35,4 Očekávané P/E 9,1 52týdenní minimum (EUR) 11,0 Prům. cílová cena (EUR) 15,9 52týdenní maximum (EUR) 16,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, RWE, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.