Ryanair dnes vyhlásil výsledky za 4Q a za celý fiskální rok 2017

30.05.2017 17:06

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair dnes ráno reportovala výsledky v souladu s konsensem. Výsledky společnosti Ryanair Holdings PLC (RY4C) za FY 2017 FY 2017Konsensus FY 2017FY 2016 Tržby (mld. EUR) 6,65 6,67 6,54 Čistý zisk (mld. EUR) 1,32 1,32 1,24 Zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 1,05 -- 0,93 Společnost rostla na úrovni tržeb i zisků Celoroční tržby vzrostly o 2 % na 6,65 miliard EUR při očekávání 6,67 miliard EUR. Ryanair meziročně zvedl zisky i přes meziroční snížení cen letenek o 13 %. Snížené ceny pomohly růstu počtu přepravených pasažérů o 13 % na 120 milionů, což překonalo dřívější odhad společnosti 116 milionů pasažérů za fiskální rok 2017. Ryanair představil výhled na fiskální rok 2018 Ryanair očekává růst zisků během příštího roku na 1,40 až 1,45 miliard EUR. Během příštího fiskálního roku společnost očekává růst počtu přepravených pasažérů o dalších 8% na 130 milionů ročně. Společnost očekává další snižování cen o 5 až 7 %. Společnost také vytvoří 1.000 nových pracovních míst v průběhu fiskálního roku 2018. I přes rostoucí výsledky společnost ve své zprávě vyjádřila obavy ohledně Brexitu. „Tvrdý“ Brexit by mohl způsobit narušení běžných letů mezi EU a Spojeným královstvím. Kvůli těmto nejistotám Ryanair plánuje soustředit svůj růst v roce 2017 a 2018 mimo Spojené království na jiné destinace v rámci Evropské unie. Ryanair také oznámil, že plánuje nový program zpětného odkupu akcií za 600 milionů EUR do konce října tohoto roku. Od roku 2008 Ryanair vyplatil svým investorům kolem 5,4 miliard EUR v rámci dividend a zpětných odkupů akcií. Kompletní výsledky společnosti jsou zde. Akciím Ryanair se dařilo lépe ve srovnání s další nízkonákladovou společností Easyjet. Vývoj cen akcií společnosti Ryanair a konkurenční společnosti EasyJet za posledních 12 měsíců. Ryanair Holdings PLC (RY4C) +2,8 % na 18,39 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 22,4 P/E 17,4 Vývoj za letošní rok (%) +26,6 Očekávané P/E 15,1 52týdenní minimum (EUR) 10,6 Prům. cílová cena (EUR) 18,1 52týdenní maximum (EUR) 18,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, Ryanair Holdings PLCRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.