S Kongresem panuje fundamentální shoda ohledně daňové reformy, tvrdí Trumpův ministr financí Mnuchin

26.04.2017 15:41

Podle amerického ministra financí Stevena Mnuchina existuje mezi Trumpovo administrativou a zákonodárci již fundamentální shoda ohledně plánované daňové reformy. Přesto Mnuchin dodal, že se samozřejmě stále musí řešit některé detaily. Slibovaná daňová reforma patří mezi nejsledovanější kroky nové prezidenstké administrativy na Wall Street. Trump sliboval zejména redukci korporátní daně ze současné hodnoty 35 % na 15 %. Dohoda nové administrativy se zákonodárci ohledně daňové reformy tak bude klíčovým bodem ovlivňujícím výhled podnikových zisků v americkém hospodářství. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.