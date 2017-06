S&P 500 a Dow Jones otevřely smíšeně na nule, Nasdaq roste

Index Dow Jones -0,04 % na 21457,88 b., Index S&P 500 +0,01 % na 2437,26 b., Index Nasdaq Composite +0,24 % na 6202,867 b. Index S&P 500 +0,01 % na 2437,26 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,7 % Energie -0,5 % Zbytná spotřeba +0,2 % Telekomunikace -0,4 % Informační technologie +0,1 % Finanční sektor -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CA (CA) +14 % Foot Locker (FL) -7,4 % Red Hat (RHT) +8,4 % Signet Jewelers (SIG) -3,1 % Advanced Micro Devices (AMD) +5,5 % Helmerich & Payne (HP) -2,9 % CarMax (KMX) +5,2 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -2,3 % Adobe Systems (ADBE) +3,3 % Newfield Exploration (NFX) -2,0 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.