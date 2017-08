Sázková společnost Fortuna dnes ráno představila výsledky za 2Q 2017

31.08.2017 10:36

Fortuna v prvním pololetí 2017 zvýšila přijaté sázky o 40,9 %, EBITDA ale klesla o 22 % na 7,6 mil. EUR Výsledky společnosti Fortuna (BAAFOREG) za 1H 2017 1H 20171H 2016 Přijaté sázky (mil. EUR) 720,7 511,6 Hrubé výhry (mil. EUR) 100,2 80,5 EBITDA (mil. EUR) 7,6 9,7 Přijaté sázky dosáhly 720,7 mil. EUR, což představuje meziroční růst o 40,9 %. Silný růst přijatých sázek je daný především růstem sázení po Internetu. Celkové hrubé výhry vzrostly o 24,5 % na 100,2 mil. EUR. Nárůst hrubých výher je zapříčiněn rozvojem online businessu, který je charakteristický svou nižší marží. Hrubý provozní zisk EBITDA meziročně klesl o 22 % na 7,6 mil. EUR. Zisk byl ovlivněn především jednorázovými náklady na středoevropskou expanzi a integraci nových společností do skupiny. Po očištění o tyto jednorázové položky by hrubý provozní zisk dosáhl meziročního růstu o 8 %. Ze stejných důvodů a kvůli nákladům spojeným s refinancováním externího dluhu společnosti se i čistý zisk za první pololetí 2017 dočkal meziročního poklesu o 53,1 % na 205 mil. EUR. Analytici očekávali pokles čistého zisku společnosti o 25 %, ale vzhledem ke konsolidaci rumunských aktiv je výsledky těžké porovnávat s předchozími kvartály. V druhé polovině května Fortuna dokončila akvizici skupiny Hattrick Sports Group, díky níž dosáhla vedoucího postavení na Rumunském trhu. „Během prvního pololetí letošního roku společnost pokračovala v dramatickém růstu přijatých sázek, které stouply o 40,9 % až na 720,7 milionů EUR. Na takto silném vzestupu se podílel business ve všech tradičních zemích, kde Fortuna podniká a částečně také nově akvírované společnosti skupiny Hattrick s působností v Rumunsku, Chorvatsku a v dalších zemích. Provozní zisk EBITDA je ovlivněn především jednorázovými náklady spojenými se středoevropskou expanzí a integrací nových společností do skupiny,“ uvedl Per Widerström, generální ředitel. Akcie Fortuny (BAAFOREG) dnes stagnují na 148,5 Kč. Fortuna Entertainment Group (BAAFOREG) 0 % na 148,5 CZK Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. CZK) 7,7 P/E 30,9 Vývoj za letošní rok (%) +73,1 Očekávané P/E 15,8 52týdenní minimum (CZK) 85,0 Prům. cílová cena (CZK) 127,0 52týdenní maximum (CZK) 152,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Fortuna, BloombergRáchel KopúnováFio banka, a.s.