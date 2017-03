Šéf LSE potvrdil, že k obchodu s Deutsche Börse nedojde pokud Evropská komise nezmění požadavky

03.03.2017 14:01

The London Stock Exchange Group (LSE) ústy Xaviera Roleta v pátek potvrdila, že nehodlá přijmout podmínky Evropská komise ke schválení připravované fúze s německou Deutsche Börse. Aby k dohodě mohlo dojít, musela by LSE prodat svůj podíl v platformě elektronického obchodování dluhopisů MTS. Jak již LSE uvedla na přelomu minulého týdne, považuje tento požadavek za nepřijatelný. Společnost tvrdí, že prodej MTS by muselo ratifikovat několik evropských vlád a pro LSE by se jednalo o významné zhoršení aktivit v Itálii. O fúzi v hodnotě 29 miliard má Evropská komise rozhodnout do 3. dubna. Londýnská akciová burza za minulý rok vykázala zvýšení celkového příjmu o 7 % na 1,7 mld. liber a provozního zisku o 6% na 426 mil. liber. I přes odmítavý postoj k požadavkům Evropské komise LSE oznámila, že se bude nadále snažit pracovat na navržené fúzi s Deutsche Börse. Výsledky německé společnosti za 4Q překonaly odhady analytiků. Akcie Deutsche Börse dnes klesají o 1,6 %. Deutsche Boerse AG (DB11) -1,6 % na 80,6 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 15,5 P/E 20,5 Vývoj za letošní rok (%) +3,9 Očekávané P/E 17,3 52týdenní minimum (EUR) 66,9 Prům. cílová cena (EUR) 83,0 52týdenní maximum (EUR) 86,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times František MašekFio banka, a.s.