Šestiletý negativní trend pro evropské utility by mohl skončit, myslí si analytici Goldman Sachs

16.01.2017 15:00

Šestiletý negativní trend pro evropské elektrárenské společnosti by mohl skončit a sektor by se měl v roce 2017 vrátit k růstu.Analytici Goldman Sachs preferují společnosti obchodované s diskontem, mezi jejich preferované akcie patří Enel, E.ON a Uniper. Rok 2017 by podle nich mohl přinést významné fúze a akvizice podpořené nízkými náklady na financování, německé utility by měly být v jádru analytiky nastíněného vývoje. Akcie společnosti Enel (ENL) dnes na německé Xetře ztrácí 1 %, E.ON (EOAN) posiluje o 0,6 % a Uniper (UN01) roste o 1 %. O rozdělení E.ONu a Uniperu se více dočtete zde. Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce ledna vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: http://bit.ly/Fio_akceJan TománekFio banka, a.s.