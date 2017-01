Shrnutí obchodování na americkém trhu

18.01.2017 10:00

Krátké shrnutí: Akcie na Wall Street se po prodlouženém víkendu ponořily do červených čísel. Na trzích se začíná objevovat nervozita před páteční inaugurací Donalda Trumpa. Investoři reagovali negativně také na rýsující se tzv. tvrdý Brexit. Hlavní index S&P 500 (-0,3 %, 2 267,89 b.) nakonec odepsal necelých 7 bodů. V čele poklesu stály finance, které ztratily téměř 2 %. Bank of America po předchozích růstech odepsala 4,17 % (22,05 USD). Akcie Morgan Stanley (-3,79 %, 42,15 USD) oslabovaly i přes nejlepší výsledky od finanční krize, investoři vybírali předchozí zisky. Dolar oslaboval proti japonskému jenu již sedmý den v řadě, což pomáhá vzhůru ceně zlata (+1,19 %, 1 217,07 USD). Makro: Index výrobní aktivity v oblasti New York (Empire Manufacturing) v lednu poklesl na 6,5 bodu z 7,6 b. proti oček. 8,5 b. Pohled na indexy: DJIA 19 826,77 -0,30% S&P 500 2 267,89 -0,30% NASDAQ 5 538,73 -0,63% Pohled na vybrané akcie, měny a komodity: EUR/USD 1,0706 +1,00% Zlato 1 215,92 +1,09% Brent ropa – future 55,49 -0,66% WTI ropa – future 52,50 +0,25%