Shrnutí obchodování na americkém trhu

Krátké shrnutí: Akcie na Wall Street v závěru týdne dále navyšovaly historická maxima při pokračující „Trump rally“. Americký prezident se sešel v Bílém domě s japonským předsedou vlády Shinzo Abem, žádné konkrétní kroky vzájemné spolupráce však prozatím nebyly představeny. Během dne oznámil svou rezignaci Daniel Tarullo z Fedu, který byl znám svou kritikou Wall Street a dohledem nad bankami. Hlavní index S&P 500 (+0,36 %, 2 316,1 b.) nakonec i přes mírný pokles spotřebitelské důvěry Univerzity of Michigan přidal 8,23 bodů. V čele růstu stály materiály a díky rostoucí ceně ropy (WTI +1,62 %, 53,78 USD) také energie. Twitter (-5,06 %, 15,58 USD) oslaboval po horších tržbách a výhledu druhý den v řadě. Makro: Index cen dovozců v lednu m/m vzrost o 0,4 % proti očekávání +0,3 % Index spotřebitelské důvěry Univerzity of Michigan v únoru předběžně poklesl na 95,7 bodu z 98,5 b. proti očekávání 98 b. Pohled na indexy: DJIA 20 269,37 +0,48% S&P 500 2 316,10 +0,36% NASDAQ 5 734,13 +0,33% Pohled na vybrané měny a komodity: EUR/USD 1,0638 -0,16% Zlato 1 233,41 +0,41% Brent ropa – future 56,66 +1,85% WTI ropa – future 53,80 +1,51%