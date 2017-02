Shrnutí obchodování na americkém trhu

Prezident D. Trump zostáva záhadou aj pre ľudí, ktorí sa s ním stretli. Jeho osobnosť je prinajlepšom nevyrovnaná a v najhoršom prípade až patologická. Treba však priznať, že jeho schopnosť „udržať loptičku v hre“ je pôsobivá. Jeho činy presvedčili mnohých investorov, ktorých rešpektujem, že koná na základe „zvieracieho pudu“, teda konceptu, ktorý do nás, ekonómov, vštepil Adam Smith, zakladateľ myšlienky laissez-faire ekonomického nezasahovania štátu do hospodárstva. Celá zpráva »

Požičiavanie peňazí je stále lacnejšie. Rastie tak aj počet ľudí, ktorí sa zadlžujú. Dnes je už dokonca možné požičať si skutočne zadarmo a pre finančné domy plné likvidity je to stále výhodné, hoci zdanlivo nezarobia. Celá zpráva »

Slováci sa začínajú vo väčšej miere zaujímať o možnosti ochrany pre prípad, že by sa v zahraničí alebo doma ocitli v bezprostrednom ohrození života, predovšetkým pokiaľ ide o bezpečnostné hrozby akými sú aj teroristické útoky. Na túto situáciu začínajú reagovať poisťovne aj v kategórii produktov životného poistenia. Celá zpráva »

Trh práce v úvode roka znova raz príjemne prekvapil. Na prelome rokov sa zvyčajne pokles nezamestnanosti zastavuje, keď do evidencie úradov práce vo väčšej miere prichádzajú sezónni pracovníci v poľnohospodárstve a stavebníctve. Tento sezónny vplyv sa však posledné roky zmierňuje a potvrdili to aj čísla z prelomu tohto a minulého roka. Celá zpráva »

Minulý rok sa uskutočnilo 345 649 zápisov vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji a najmenej v Trenčianskom. Vyplýva to z údajov Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Celá zpráva »

Nebojíte sa investovať do nehnuteľností?

Allianz – Slovenská poisťovňa vlani poisťovňa prešetrila 1991 podozrivých škôd v životnom aj neživotnom poistení. Podozrenie na podvod sa potvrdilo až v 1909 prípadoch, ktoré predstavovali hodnotu viac ako 4,1 miliónov eur. Celá správa »

Takzvaný Trumpov efekt je len špekulatívna bublina. Rovnako ako u všetkých bublín, aj táto nakoniec praskne a to vtedy, keď si investori uvedomia, že nový prezident nie je schopný dodržať svoje sľuby. Celá správa »

Slovenský daňovníci na budú tento rok pracovať pre štát 156 dní. Je to o osem dní viac ako v minulom roku. Deň daňovej slobody, ktorý vypočítava spoločnosť Deloite, tento rok pripadne na 6. jún. Až potom začnú Slováci zarábať len pre seba. Celá správa »

Scenár nízky rast-nízka inflácia, ktorý charakterizoval svet niekoľko minulých rokov, by sa konečne mohol zmeniť na heterogénny rast. Znamená to, že expanzívne fiškálne politiky, ktoré plánujú niektoré krajiny, by mohli mohli naštartovať rast a infláciu, znížiť záťaž v podobe vysokého dlhu, a zároveň zmierniť sociálnu nespokojnosť v spoločnosti. Vlády sú totiž nútené ukončiť nízky rast, nulovú infláciu a riziko politickej nestability a začať s expanzívnou fiškálnou politikou. Celá správa »