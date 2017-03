Shrnutí obchodování na americkém trhu

03.03.2017 09:05

Krátké shrnutí: Wall Street ustoupila ze svých historických maxim, když hlavní indexy oslabily kolem půl procenta. Jednalo se spíše o výběr zisků a mírnou korekci předešlých růstů. Za poklesem Dow Jones stály ve velké míře akcie Caterpillar (-4,3 %) poté, co FBI vtrhla do kanceláří firmy a uzavřela je. Včerejšek byl výjimečný také největším IPO od Alibaby z roku 2014. Provozovatel sociální aplikace Snapchat upsal své akcie za 17 USD a první obchod proběhl za 24 USD. Závěr činil 24,48, tj. +44 % oproti upisovací ceně při obrovském objemu. Dolar posiloval o 0,35 % a zlato na to reagovalo poklesem o 1,15 %. Vyprodávala se také ropa, WTI -2,15 %. Makro: Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti klesly o 19 tis. na 223 tis., očekávala se hodnota 245 tis. Pohled na indexy: DJIA 21 002,97 -0,53% S&P 500 2 381,92 -0,59% NASDAQ 5 861,22 -0,73% Sektory: Energie -0,93% Finance -1,15% Technologie -0,75% Pohled na vybrané akcie, měny a komodity: EUR/USD 1,0508 -0,36% Zlato 1 235,26 -1,14% Brent ropa – future 55,13 -2,18% WTI ropa – future 52,67 -2,15%