Shrnutí obchodování na americkém trhu

Krátké shrnutí: Akcie na Wall Street uzavřely týden se smíšenými čísly. Událostí dne byla akvizice společnosti Amazon (2,07 %, 987,71 USD), která oznámila koupi maloobchodního řetězce Whole Foods (29,1 %, 42,68 USD) za 13,7 mld. USD. Na zprávu reagovaly negativně konkurenční firmy v čele s Wal-Martem (-4,65 %, 75,24 USD) kvůli obavám o přesun spotřebitelů k online nakupování. Hlavní index nakonec uzavřel v zelené nule (S&P 0,03 %, 2 433,15 b.). Mezi sektory si i díky rostoucí ceně ropy (WTI 0,63 %, 44,74 USD) připsaly největší zisky energie (1,35 %), na opačné straně stáli maloobchodníci (-0,90 %). Dolar pod tíhou slabších makrodat odevzdal část zisků nasbíraných po jestřábím Fedu. Zlato i přes to nepředvedlo výraznější pohyb (-0,02 %, 1 253,73 USD). Makro: Započatá výstavba v květnu m/m propadla o 5,5 % na 1092 tis. proti očekávanému růstu na 1220 tis. z 1156 tis. Stavební povolení v květnu m/m poklesly o 4,9 % na 1168 tis. proti oček. růstu na 1249 tis. z 1228 tis. Index spotřebitelské důvěry Univerzity of Michigan v červnu předběžně poklesl na 94,5 bodu z 97,1 b. proti oček. 97 b. Pohled na indexy: DJIA 21 384,28 +0,11% S&P 500 2 433,15 +0,03% NASDAQ 6 151,76 -0,22% Pohled na vybrané měny a komodity: EUR/USD 1,1199 +0,48% Zlato 1 254,53 +0,05% Brent ropa – future 47,35 +0,92% WTI ropa – future 44,72 +0,61%