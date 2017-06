Shrnutí obchodování na americkém trhu

26.06.2017 09:15

Krátké shrnutí: Wall Street se obchodovala smíšeně i na závěr obchodního týdne. Optimismus na konci obchodního dne tak trochu vyprchal a Dow Jones otočil do červených čísel. Vesměs jsme na amerických akciových trzích pozorovali poklidný den. Zlato připsalo 0,5% (1 256,71 USD) zisky, ropa (WTI) posílila o 0,63 % (43,01 USD). Zajímavé zprávy však chodily z jednotlivých společností. Bed Bath & Beyond spadla o 12,12 % (29,65 USD) po slabých výsledcích, když trpěly tržby nejen kamenných obchodů, ale i elektronický prodej. Rovněž Blackberry (-12,21 %, 9,71 USD) po horších výsledcích oslabilo, i když CEO oznamuje zvýšení akvizic, aby dosáhli lepších tržeb. Očekává již příští rok tržby přes 1 mld. USD. Na druhé straně doslova vystřelilo Aveo Pharmaceuticals (71,75 %, 1,25 USD) poté, co evropský regulátor doporučil k finálnímu schválení jejich lék. Také Western Digital (3,42 %, 93,34 USD) pěkně posílil. Důvodem je ochota společnosti Toshiba jednat o prodeji divize čipů. Makro: Prodeje nových domů v USA v květnu rostou na anualizovaných 610 tisíc, očekáváno 590 tisíc Pohled na indexy: DJIA 21 396,06 -0,01% S&P 500 2 438,31 +0,16% NASDAQ 6 265,25 +0,46% Sektory: Energie +0,71% Finance -0,06% Technologie +0,54% Pohled na vybrané akcie, měny a komodity: EUR/USD 1,1197 +0,40% Zlato 1 255,77 +0,43% Brent ropa – future 45,63 +0,91% WTI ropa – future 43,07 +0,77%