Shrnutí obchodování na americkém trhu

29.08.2017 15:15

Krátké shrnutí: Americké akciové trhy vstúpili do nového týždňa bez výraznejšieho pohybu, kde pozornosť v zámorí upútava hlavne hurikán Harvey. Indexy uzavreli deň na nule okrem technologického Nasdaqu (+0,3%), ktorému k zisku dopomohli akcie Apple (+1%). Spoločnosť oznámila, že predstaví novu radu produktov a to 12. septembra. Výraznejší pohyb sme zaznamenali na menách. Euro posilnilo voči doláru o 0,4% a dostalo sa na najsilnejšiu úroveň od januára 2015. Na to zareagovalo zlato rastom o 1,5% a prekonalo hranicu 1 300 USD/unca, tohtoročné maximá. WTI ropa oslabovala o 2,4%, kde povodne spôsobené hurikánom Harvey uzavreli viac ako 15% rafinérií v Texase a to zapríčinilo pokles dopytu po danej komodite. Cena benzínu sa v Spojených štátoch dostala na dvojročné maxima. Pohled na indexy: DJIA 21 808,26 -0,02% S&P 500 2 444,18 +0,05% NASDAQ 6 283,02 +0,28% Sektory: Energie -0,43% Finance -0,33% Technologie +0,16% Pohled na vybrané akcie, měny a komodity: EUR/USD 1,1974 +0,42% Zlato 1 311,20 +1,54% Brent ropa – future 51,99 -0,80% WTI ropa – future 46,73 -2,38%