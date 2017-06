Silnější kurz zvyšuje pravděpodobnost přesunu zvýšení sazeb do 4Q, říká viceguvernér ČNB Tomšík

14.06.2017 08:56

Vladimír Tomšík to řekl v dnešním rozhovoru pro Hospodářské noviny. Pokud podle něho kurz bude pokračovat v současném směru pohybu, nemusí ČNB se zvyšováním sazeb spěchat.Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík dal v dnešním rozhovoru pro Hospodářské noviny najevo, že bankovní rada nemusí díky silnějšímu kurzu spěchat se zvyšováním úrokových sazeb. Tomšík v rozhovoru uvedl, že za podmínky, kdy kurz koruny bude nadále pokračovat v současném směru pohybu, roste pravděpodobnost přesunu zvýšení sazeb do čtvrtého čtvrtletí. „Poslední prognóza nám sice indikuje, že sazby by se měly zvyšovat v druhé polovině roku, ale je třeba zkombinovat kurz a úrokové sazby. Můj názor je, že aktuální prognóza stále platí, ale tím, jak kurz posiluje, dělá kus práce za nás. Od doby, kdy jsme prognózu publikovali, je kurz trochu silnější, což znamená, že nemusíme tak rychle spěchat se zvyšováním sazeb“, řekl Tomšík doslova. Zdroj: Hospodářské novinyFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.