Silnější tržby Burger Kingu ze světa pomohly vyvážit slabý výkon v Severní Americe

Společnost Restaurant Brands International, která stojí za značkami Burger King a Tim Hortons, reportovala výsledky za 4Q 2016. Rostoucí tržby ze zahraničí pomáhají vyvážit zpomalení růstu na severoamerickém trhu. Výsledky společnosti Restaurant Brands International (QSR) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 1,11 1,11 1,06 Čistý zisk (mld. USD) 118,4 -- 51,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,44 0,42 0,35 Porovnatelné tržby Burger Kingu ve 4Q vzrostly o 2,8 % a překonaly tak očekávání 2,5 %. Zpomalily však z 3,9 %, kterých značka dosáhla o rok dříve. Značce se dařilo především v regionu Latinské Ameriky a Karibiku (+10 %), na domácím severoamerickém trhu však vzrostly o pouhých 1,8 %. Jednalo se však o první růst po třech kvartálech. Ceny potravin sice klesají, řetězce s rychlým občerstvením se však potýkají s tlaky na mzdové náklady, a tak je pro spotřebitele atraktivnější vařit si doma. Porovnatelné tržby kanadské značky Tim Hortons vzrostly o 0,2 %, analytici očekávali 1,1% růst. Restaurant Brands International Inc (QSR) +1,8 % na 52,32 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 24,2 P/E 44,3 Vývoj za letošní rok (%) +9,8 Očekávané P/E 30,2 52týdenní minimum (USD) 31,6 Prům. cílová cena (USD) 50,3 52týdenní maximum (USD) 52,8 Dividendový výnos (%) 1,2 Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.