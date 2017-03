Škoda Auto, Volkswagen a indická Tata Motors podepsaly memorandum o spolupráci

10.03.2017 12:10

Společnosti budou spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje. Výsledkem by mělo být levné auto vyvinuté pro indický trh.Dnes bylo podepsáno memorandum mezi Volkswagnem, Škodou Auto a Tata Motors. Volkswagen oznámil, že se s indickou společností Tata Motors dohodl na spolupráci se Škodou Auto. Česká automobilka bude s největší indickou značkou spolupracovat v oblasti R&D. Výsledkem by pravděpodobně mělo být vyvinout cenově přístupný automobil pro indický trh. Memorandum zatím nedefinuje konkrétní podobu spolupráce, na té se společnosti v blízké budoucnosti dohodnou. Prvním krokem by podle společností měla být aplikace specifických znalostí o indickém trhu. Díky spolupráci by mělo vzniknout až stovky pracovních míst, zejména poté s poptávkou po vysoce kvalifikovaných zaměstnancích. Projekt bude zajišťován technologickýcm centrem v Česaně. CEO Tata Motors Günter Butschek se nechal slyšet, že očekává oboustrannou výhodnost dohody. Indická společnost by se díky spojení se Škodou Auto mohla dostat zejména k moderním platformám, avšak mluví se i o dalších technologiích. Dokud však nedojde ke zpracování rámcových podmínek smlouvy, mají všechny společnosti povinnost dodržet dohodu o mlčenlivosti. Akcie Volkswagenu dnes na německé burze rostou o 1,6 %. Volkswagen AG (VOW) +1,6 % na 145,5 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 72,5 P/E 14,2 Vývoj za letošní rok (%) +6,4 Očekávané P/E 6,6 52týdenní minimum (EUR) 116,1 Prům. cílová cena (EUR) 148,7 52týdenní maximum (EUR) 157,4 Dividendový výnos (%) 0,1 Zdroj: The Financial Times, Hospodářské novinyFrantišek MašekFio banka, a.s.