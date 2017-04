Slabé předvánoční prodeje dolehly na výrobce hraček Mattel i v 1Q roku 2017

21.04.2017 16:46

Největší světový výrobce hraček Mattel představil výsledky za 1Q 2017, které obnovily obavy ohledně jeho comebacku. Mattel se potýkal s přebytečnými zásobami prodejců hraček kvůli slabému 4Q. Výsledky společnosti Mattel (MAT) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mil. USD) 735,6 790,5 869,4 Čistý zisk (mil. USD) -113,2 -- -73,0 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,32 -0,17 -0,14 Finanční výsledky Kvůli slabým předvánočním prodejům vstoupila severoamerická hračkářství do roku s vyššími zásobami, což zpomalovalo objednávky, uvedla výkonná ředitelka Margo Georgiadis. Tržby v Severní Americe klesly o 23 %, na mezinárodních trzích o 2 %. Společnosti se však dařilo v Asii a Pacifiku (+17 %). První čtvrtletí je v hračkářském průmyslu obvykle označováno jako „páté čtvrtletí“, jelikož se během něj dořešují problémy ze 4Q, uvedl Gerrick L. Johnson, analytik společnosti BMO. Mattel v něm obvykle dosáhne přibližně 10 % celoročních tržeb. „Jsme přesvědčeni, že jsme v tento moment překonali problémy se zásobami,“ uvedla Georgiadis. Prodeje hraček, které byly na pultech již během 4Q, podle ní během 1Q vzrostly. Tržby z prodejů panenky Barbie meziročně klesly o 13 %. Mattel zaznamenal růst prodejů ve 2Q a 3Q loňského roku díky novým modelům s více realistickými postavami. Představitelé společnosti nynější pokles připisují vysokým zásobám a vyjádřili důvěru ohledně dalšího vývoje značky. Meziroční vývoj tržeb značky Barbie Mattel Inc (MAT) -11,2 % na 22,38 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 7,7 P/E 26,9 Vývoj za letošní rok (%) -18,7 Očekávané P/E 17,3 52týdenní minimum (USD) 22,4 Prům. cílová cena (USD) 28,2 52týdenní maximum (USD) 34,2 Dividendový výnos (%) 6,8 Zdroj: Mattel, The Financial Times, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.