Slabší koruna by dávala větší prostor pro růst sazeb, vyplývá ze záznamu bankovní rady ze 4. května

12.05.2017 13:16

Mezi členy bankovní rady však zazněla jednoznačná shoda, že další zpřísňování měnové politiky by mělo být opatrné a pozvolné.Z minutes České národní banky zveřejněné v průběhu dnešního dne je zřejmé, že v případě slabší koruny existuje větší prostor pro zpřísnění měnových podmínek prostřednictvím růstu sazeb. V případě, kdy by kurz koruny zůstal na slabší úrovni než jaký ho očekává ČNB, vyvolávalo by to tlak na rychlejší růst hlavní úrokové sazby ze strany bankovní rady. Vyplývá to ze záznamu jednání bankovní rady ze 4. května. Růst úrokových sazeb by totiž v případě slabšího kurzu neměl tak výrazný vliv na pokles úvěrování v hospodářství. Mezi členy bankovní rady však zazněla jednoznačná shoda, že další zpřísňování měnové politiky by mělo být opatrné a pozvolné. Podle Zprávy o inflaci je hlavní nejistotou ohledně vývoje ekonomiky nadále vývoj kurzu koruny. „Trh zůstává překoupený a uzavírání korunových pozic může vést ke zvýšené rozkolísanosti kurzu v budoucnu, přičemž v průměru může koruna zůstat na slabších hodnotách oproti predikci“, stojí doslovně ve Zprávě o inflaci. Inflace podle prognózy setrvá ve zbytku letošního roku v horní polovině tolerančního pásma. Poté by podle prognózy ČNB měla poklesnout k dvouprocentnímu cíli, v jehož blízkosti se bude nacházet i na horizontu měnové politiky. Růst české ekonomiky v letošním roce podle ČNB zrychlí na necelá tři procenta. Podobné tempo růstu si ekonomika udrží i v roce 2018. Kompletní Zpráva o inflaci ČNB je k dispozici zde. Koruna dnes na 26,59 za euro. Zdroj: ČNB František Mašek, Fio banka, a.s.