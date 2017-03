Slušné zisky za oceánem

15.03.2017 21:20

Index Dow Jones +0,54 % na 20950,1 b. Index S&P 500 +0,84 % na 2385,26 b. Index Nasdaq Composite +0,74 % na 5900,047 b.Americké akciové trhy si během dnešní obchodní seance připsaly slušné zisky. Široký akciový index S&P 500 zpevnil o 0,84 %. Technologický index Nasdaq přidal 0,7 % a tradiční akciový index Dow Jones posílil o 0,54 %. V rámci jednotlivých sektorů se nejlépe vedlo energetickému sektoru, který těžil z rostoucí ropy o 2,5 %. Finanční tituly dnes z očekávaného zvýšení základní úrokové sazby FEDem nic nevytěžily a se ztrátou 0,1 % zůstaly nejslabším sektorem. Na komoditním trhu se dařilo zlatu, které přidalo 1,5 %. Index S&P 500 +0,84 % na 2385,26 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +2,1 % Finanční sektor -0,1 % Reality +1,9 % Zbytná spotřeba +0,5 % Utility +1,6 % Informační technologie +0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Southwestern Energy (SWN) +5,6 % Macy's (M) -2,1 % Newmont Mining Corp (NEM) +5,2 % Capital One Financial Corp (COF) -1,9 % Freeport-McMoRan (FCX) +5,2 % O'Reilly Automotive (ORLY) -1,6 % Harley-Davidson (HOG) +4,5 % Discover Financial Services (DFS) -1,6 % Nucor Corp (NUE) +4,3 % AutoZone (AZO) -1,6 % František Mašek, Fio banka, a.s.