Smíšený závěr v zámoří

Přední americké indexy dnes nenašly společný směr, když S&P500 i DJIA uzavřely v červených číslech, zatímco technologický Nasdaq uhájil kladné hodnoty při otestování nových rekordních úrovní (5541 bodů).Korekcí prošel energetický sektor (-1,5%) při silném poklesu ropy (-4%) i zemního plynu (-5%). Nedařilo se ani utilitám a telekomunikacím. Naopak drahé kovy se navrátily k růstu a postupně se tak odpoutávají od lokálních minim v druhé polovině prosince. Nákupní apetit byl patrný i na trhu s dluhopisy, když výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul níže o 5bp na 2,37%. Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones -0,38 % na 19887,38 b.Index S&P 500 -0,35 % na 2268,9 b.Index Nasdaq Composite +0,19 % na 5531,818 b. Index S&P 500 -0,35 % na 2268,9 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,4 % Energie -1,5 % Informační technologie +0,2 % Utility -1,3 % Základní materiály +0 % Telekomunikace -1,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Global Payments (GPN) +7,2 % Acuity Brands (AYI) -15 % Vertex Pharmaceuticals (VRTX) +4,4 % Southwestern Energy (SWN) -4,9 % NVIDIA Corp (NVDA) +4,1 % Range Resources Corp (RRC) -4,3 % HCA Holdings (HCA) +3,0 % Devon Energy Corp (DVN) -4,3 % Universal Health Services (UHS) +2,8 % T Rowe Price Group (TROW) -3,7 % David Lamač, Fio banka, a.s.