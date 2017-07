Smíšený závěr v zámoří, DJIA opět na nových maximech

31.07.2017 22:41

Americké akciové indexy v úvodu týdne uzavřely se smíšenou bilancí. Zatímco tradiční index DJIA dokázal znovu pokořit historická maxima, širší index S&P500 i technologický Nasdaq ukončily seanci v záporném teritoriu.Nejvíce se v rámci S&P500 dařilo finančnímu sektoru (+0,6%) a defenzivním odvětvím – telekomunikacím a utilitám (+0,4%). Naopak nejhorší výkonnost předvedl sektor základních materiálů (-0,8%) a informačních technologií (-0,5%). Zajímavý vývoj probíhal i v sektoru energií, když cena ropy (+1%) po úvodním zaváhání pronikla do kladných hodnot a po 2měsíční odmlce se posunula nad hladinu 50 USD/b. Naopak nedařilo se zemnímu plynu, který propadl přes 4% na 2,82 USD/mmbtu, představující 5měsíční minimum. Pod silným tlakem byla i americká měna, pokračující v prudkém oslabování. Dnes na eurodolarovém páru ztratila 0,7% na 1,1835 EUR/USD. Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones +0,28 % na 21891,12 b.Index S&P 500 -0,07 % na 2470,3 b.Index Nasdaq Composite -0,42 % na 6348,123 b. Index S&P 500 -0,07 % na 2470,3 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,6 % Základní materiály -0,8 % Telekomunikace +0,4 % Informační technologie -0,5 % Utility +0,4 % Průmysl -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Charter Communications (CHTR) +5,9 % Discovery Communications (DISCK) -9,3 % SCANA Corp (SCG) +5,0 % Discovery Communications (DISCA) -8,2 % Under Armour (UA) +4,3 % Rockwell Collins (COL) -6,3 % Affiliated Managers Group (AMG) +4,0 % Micron Technology (MU) -4,0 % Costco Wholesale Corp (COST) +3,7 % Centene Corp (CNC) -4,0 % David LamačFio banka, a.s.