Snap reportoval výsledky za 1Q pod odhady trhu, akcie výrazně poklesly

11.05.2017 11:40

Snap reportoval výnosy i nárůst denních uživatelů pod odhady analytiků. Společnost zaznamenala výraznou ztrátu, která byla způsobena jednorázovými náklady souvisejícími s IPO. I po očištění však zisk na akcii zaostal za odhady trhu. Výsledky společnosti Snap Inc (SNAP) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mil. USD) 149,6 158 38,8 Čistý zisk (mld. USD) (2,2) -- (0,104) Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) (0,205) (0,163) (0,14) První výsledky po IPO reportovala americká společnost Snap. Společnost poskytující známou sociální síť výsledky za první kvartál tohoto roku vykázala slabší než očekávané výnosy i nárůst uživatelů. Firma zaznamenala výraznou čtvrtletní ztrátu. Výnosy i nárůst denních uživatelů pod očekáváním Výnosy společnosti meziročně sice poskočily o 286 % na současných 149,6 milionů dolarů, analytici však očekávali výnosy vyšší, když se konsensus trhu vyskytoval na 158 milionech dolarů. Počet denních aktivních uživatelů meziročně vzrostl o 36 % na 166 milionů uživatelů. I zde se však očekával o něco výraznější růst, konkrétně mezi 167 až 170 miliony denních uživatelů. Naopak pozitivní se jeví ukazatel ARPU (průměrný výnos na zákazníka), který vzrostl o 181 % na 0,90 dolarů, což je mírně nad očekávání analytiků. Výraznou ztrátu způsobily náklady spojené s IPO, i po očištění byla však ztráta na akcii pod odhady Analytici očekávají, že Snap nevykáže zisk nejméně až do roku 2019. Ztráta vykázaná za první kvartál tohoto roku dosáhla hodnoty 2,2 miliardy dolarů, což bylo způsobeno výraznými náklady souvisejícími s IPO. Ztráta na akcii bez očištění jednorázových položek souvisejících s IPO tak dosáhla 2,3 dolaru na akcii. Očištěná ztráta na akcii posléze 0,205 dolarů na akcii, což je pod konsensem trhu. Ukazatel EBITDA skončil v mínusu 190 milionů dolarů, což je meziročíní propad o 100 %. Akcie Snapu včera v aftermarketu oslabovaly o více než 20 %. Podrobnější výsledky společnosti Snap jsou k dispozici zde. Snap Inc (SNAP) včera uzavřel na 22,98 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 27,0 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) -6,1 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 18,9 Prům. cílová cena (USD) 22,7 52týdenní maximum (USD) 29,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.