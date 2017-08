Snap ve 2Q zaostal za očekáváním, akcie padá směrem blíže k 10 USD

Nováček na burze Snap, vývojář aplikace Snapchat, zaostal ve druhém čtvrtletí za očekáváním, akcie v aftermarketu klesala o téměř 15 %. Podobný výsledek přišel i v reportu za první část roku. Výsledky společnosti Snap Inc (SNAP) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. USD) 181,67 185,78 71,8 Čistý zisk (mil. USD) -195,5 -- -115,9 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,16 -0,15 -- Snap čelí ostré konkurenci ve svém progresivním a moderním oboru mobilních aplikací a sociálních sítí. Během uplynulého období inovoval svůj produkt Snapchat, přidal lokalizaci uživatelů (mapy) nebo vyhledávání. Rival Facebook však zdařile kopíruje jeho funkce a integruje je do své aplikace Messenger. Snap zatím investorům nedostatečně prokázal svoji schopnost obstát na trhu mobilní reklamy (=hlavní zdroj příjmů) oproti gigantům Facebook či Google (Alphabet). Druhé čtvrtletí tyto obavy mělo zvrátit (=nepodařilo se), akcie proto prudce klesala v noční poobchodní seanci i přes pouze mírné zklamání. CEO a spoluzakladatel Snapu Evan Spiegel odmítá srovnání s ostatními platformami a vyzdvihuje schopnost růst i v obtížném prostředí. Společnost se podle něj bude snažit získávat uživatele na "exkluzivnějších" trzích (USA) a vybudovat si s nimi odlišný vztah než velcí konkurenti. Minulý týden akcie poklesla poté, co někteří investoři dostali první možnost (po IPO v březnu) akcie Snapu prodat na trhu po regulatorně dané "karanténě." Někteří analytici s poklesem ceny již spekulují o možném převzetí. Oficiální zpráva zde. Akcie ve čtvrtečním aftermarketu klesala o 14,5 % na 11,8 USD. Snap Inc (SNAP) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 16,2 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) -43,8 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 11,9 Prům. cílová cena (USD) 18,3 52týdenní maximum (USD) 29,4 Dividendový výnos (%) -- Filip TvrdekFio banka, a.s.