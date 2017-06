Sněmovna reprezentantů schválila návrh na redukci Dodd-Frank zákona

09.06.2017 10:56

Očekává se však, že v současné podobě zákon v Senátu neprojde. K tomu je potřeba také hlasů několika demokratů.Směmovna reprezentantů schválila včera návrh republikánů ohledně redukce Dodd-Frankova zákona vzniklého v reakci na poslední finanční krizi z let 2007 až 2009. Návrh se snaží o výraznější deregulaci bankovního sektoru, který byl Dodd-Frank zákonem silněji zregulován právě po finanční krizi. Podle slov republikánských zástupců brzdí Dodd-Frank act hospodářský růst země. Očekává se, že zákon v současné podobě s velkou pravděpodobností v Senátu neprojde. K tomu, aby návrh prošel, musel by získat podporu ze strany několika demokratů. Ve sněmovně reprezentantů pro zákon nezvedl ruku ani jeden demokrat. Dodd-Frank vznikl v roce 2010 se záměrem zabránit tomu, aby se v budoucnu banky dostaly do stejných potíží jako mezi lety 2007 až 2009. Zákon tak stanovuje nové kapitálové standardy a výrazněji zpřísňuje dohled nad finančními deriváty. Mimo jiné také zavedl zátěžové testy pro tzv. too big to fail banky či zakazuje skrz tzv. Volckerovo pravidlo komerčním bankám a jejich dceřiným společnostem spekulativně obchodovat na vlastní účet s investičními instrumenty a komoditami. Také omezuje možnost komerčních bank investovat do hedge fondů a společností, které nejsou veřejně obchodovány. Zdroj: CNNFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.