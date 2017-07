Softwarový gigant Microsoft včera po uzavření trhů reportoval výsledky za 4Q FY 2017

21.07.2017 13:41

Zisk i tržby byly nad očekáváním. Tržbám pomohly rostoucí cloudové služby a tržby ze společnosti LinkedIn, kterou Microsoft koupil minulý rok. Výsledky společnosti Microsoft (MSFT) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 24,7 24,3 22,6 Čistý zisk (mld. USD) 6,51 -- 3,12 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,83 0,71 0,39 Zisk i tržby překonaly očekávání Microsoft reportoval tržby ve výši 24,7 mld. USD, očekávalo se 24,3 mld. USD. Meziročně tržby vzrostly o 9 %. Čistý zisk za 4. čtvrtletí 2017 také výrazně vzrostl na 6,51 mld. USD. Očištěný zisk na akcii byl 0,83 USD. Součástí EPS je však daňový benefit 0,23 USD plynoucí z ukončení divize mobilních telefonů. Dařilo se LinkedIn a cloudové platformě Podle Microsoftu růst cloudových služeb přispěl nejvýrazněji k tržbám nad očekáváním. Cloudová platforma Microsoftu Azure utvrdila svou pozici na trhu. Konkuruje tak lídrovi na trhu, platformě Amazon Web Services. Ve čtvrtém kvartále roku 2017 tržby divize Azure meziročně vzrostly o 97 %. K velké části meziročního růstu Microsoftu také pomohla akvizice sociální sítě LinkedIn, kterou společnost koupila na konci minulého roku. LinkedIn přispěla tržbami 1,1 mld. USD za uplynulý kvartál. Naopak divize osobních počítačů nadále ztrácí Největší divize společnosti, kterou je stále segment osobních počítačů, vykázala tržby ve výši 8,8 mld. USD. Meziročně tak tržby klesly o 2 %. Pokles tržeb segmentu osobních počítačů souvisí s klesající světovou dodávkou, která klesla o 3,3 %. Komerční služby Office 365 meziročně zaznamenaly 43% růst. Tržby z prodeje hybridního tabletu Surface, které v 3Q klesly o 26 %, zaznamenaly za uplynulý kvartál menší pokles o 2 %. Společnost i nadále očekává pokles tržeb v segmentu osobních počítačů. Ve stávajícím kvartále očekává tržby mezi 8,6 a 8,9 mld. USD, za 1Q 2017 v tomto segmentu utržili 9,29 mld. USD. V 1Q 2018 Microsoft očekává tržby cloudové divize mezi 6,9 a 7,1 mld. USD, před rokem tržby byly 6,38 mld, USD. Akcie Microsoftu rostly o 3,1 % v aftermarketu. Během posledních dvou dnů akcie společnosti uzavíraly na historických maximech. Výsledky společnosti najdete zde. Microsoft Corp (MSFT) na 74,22 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 572,1 P/E 28,7 Vývoj za letošní rok (%) +19,4 Očekávané P/E 22,6 52týdenní minimum (USD) 55,6 Prům. cílová cena (USD) 78,3 52týdenní maximum (USD) 74,3 Dividendový výnos (%) 2,1 Zdroj: Microsoft, Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.